Англия

Бавария не намерена выкупать футболиста.

Арендное соглашение Филипе Коутиньо с мюнхенской Баварией истекает предстоящим летом. "Красные" имеют опцию выкупа футболиста за 120 млн евро, однако использовать ее не собираются.

По информации Sport.es, Барселона, которой принадлежат права на бразильца, предложила мюнхенцам выкупить футболиста за 90 млн евро, но Бавария осталась при своем и все также не желает, чтобы Коутиньо оставался на Альянц-Арене.

Действующий контракт Коутиньо с Барселоной рассчитан до лета 2023 года. Каталонцы намерены летом еще раз отправить Коутиньо в аренду.

Источник сообщает, что в таком варианте заинтересованы некоторые клубы английской Премьер-лиги.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.