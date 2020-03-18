Англия

Менеджер рассказал о важности бразильца.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказал свое мнение о нападающем команды Роберто Фирмино, поведав о его роли на поле.

"Фирмино — это соединяющий элемент игры. Довольно редко можно встретить такого человека, как Роберто, который такой бескорыстный на поле".

"Во время матчей он отдаст одну передачу, потом другую, создаст шансы другим, и он правда счастлив. Только потом он осознает свою роль и говорит, что уже не забивал по четыре-пять недель", — цитирует Клоппа Goal.

Ранее об отношении футболистов Ливерпуля к главному тренеру рассказал полузащитник Джорджиньо Вейналдум.