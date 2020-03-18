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    18 марта 2020, 17:48

    Арсенал всерьез заинтересован в услугах Мертенса

    "Канониры" готовы выполнить любые условия бельгийца.

    Дрис Мертенс, Getty Images
    Дрис Мертенс, Getty Images 18 марта 2020, 17:48

    Контракт Дриса Мертенса с Наполи истекает в конце июня этого года и уже сейчас футболист имеет право вести официальные переговоры с другими клубами.

    Главным претендентом на 32-летнего бельгийца является лондонский Арсенал.

    По информации Sky Sports, "канониры" предлагают Мертенсу двухлетний контракт. Также лондонцы намерены выполнить любой запрос футболиста относительно зарплаты. По неофициальным данным, нынешний оклад Мертенса в Неаполе составляет 4,5 млн евро в год.

    В текущем сезоне нападающий провел 29 матчей за партенопейцев, отметившись 12 голами и 6 ассистами.

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