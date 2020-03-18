Арсенал всерьез заинтересован в услугах Мертенса

"Канониры" готовы выполнить любые условия бельгийца.
Дрис Мертенс, Getty Images
18 марта 2020, 17:48
Контракт Дриса Мертенса с Наполи истекает в конце июня этого года и уже сейчас футболист имеет право вести официальные переговоры с другими клубами.
Главным претендентом на 32-летнего бельгийца является лондонский Арсенал.
По информации Sky Sports, "канониры" предлагают Мертенсу двухлетний контракт. Также лондонцы намерены выполнить любой запрос футболиста относительно зарплаты. По неофициальным данным, нынешний оклад Мертенса в Неаполе составляет 4,5 млн евро в год.
В текущем сезоне нападающий провел 29 матчей за партенопейцев, отметившись 12 голами и 6 ассистами.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.