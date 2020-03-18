Челси один из главных претендентов на Коутиньо — СМИ

Англия

"Аристократы" контактировали с Барселоной и самим игроком относительно возможного переезда бразильца на Туманный Альбион.

Полузащитник Филипе Коутиньо пребывает в неопределенной ситуации. Его аренда в мюнхенской Баварии подходит к концу предстоящим летом и "красные" не желают платить 90 млн евро, чтобы использовать опцию выкупа у Барселоны.

Таким образом, каталонский гранд ищет потенциального покупателя или арендатора на 27-летнего бразильца.

По информации Sport.es, одним из главных претендентов на Коутиньо ныне является Челси. Лондонцы уже связывались с Барселоной, а также с самим игроком. Переговоры находятся в процессе.

Челси желает арендовать Коутиньо и готов самостоятельно платить бразильцу зарплату, а также может взять на себя подъемные – в сумме это составит 30 млн евро за один сезон.

Помимо Челси, на хавбека также претендует миланский Интер, за который Коутиньо выступал в период с 2008-го по 2013-й. Однако, "нерадзурри" финансово не готовы к конкуренции с Челси.

В нынешнем сезоне Коутиньо провел за Баварию 22 матча в Бундеслиге, забил 8 мячей и отдал 6 голевых передач.