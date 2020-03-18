Англия

Немецкий вингер рассказал о периоде восстановления после разрыва крестообразных связок.

Нападающий Манчестер Сити Лерой Сане получил серьезную травму в матче Суперкубка Англии против Ливерпуля, который стал первым в сезоне-2019/20. Немцу диагностировали разрыв крестообразных связок, из-за которых он пропустил всю текущую кампанию.

Теперь Сане восстановился от повреждения и уже провел первый матч за молодежный состав "горожан". 24-летний футболист рассказал о периоде своего восстановления и поблагодарил всех за поддержку на весьма нелегком этапе своей карьеры.

"Конечно, вся команда меня поддерживала, но больше всего я общался о травме с Гюндаганом и Менди, которые делились со мной своим пережитым опытом и тем, как они проходили процесс восстановления. Это очень мне помогло. Знать об ощущениях и о том, что может случиться. Я очень доволен тем, что они помогли мне пройти через это".

"Это была самая тяжелая и самая длинная травма за всю мою карьеру. Было трудно, особенно в первый день после операции, потому что вы вообще не можете двигаться, и это не то, к чему привыкли спортсмены".

"Ты должен заставлять себя каждый день, потому что знаешь, насколько длительная реабилитация предстоит. С другой стороны, это хорошая возможность провести больший объем работы над другими слабостями, и именно поэтому я воспользовался этим, чтобы вернуться еще более сильным", — приводит слова Сане официальный сайт Манчестер Сити.

Ранее сообщалось, что Лерой Сане может покинуть Манчестер Сити, поскольку по немцу поступило два официальных предложения.

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