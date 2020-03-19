Англия

Португальский хавбек поделился эмоциями от выступлений в английских чемпионатах.

Полузащитник Рубен Невеш перебрался в Вулверхэмптон из Порту в 2017 году, однако свой карьерный путь в Великобритании ему пришлось начать со второго по силе дивизиона страны, а именно Чемпионшипа.

Несмотря на это, "волки" довольно быстро повысились в классе, а для Невеша Чемпионшип все еще остается одной из самых лучших лиг в мире.

"Играть в Чемпионшипе нелегко. Соревновательный характер, агрессивность, стадионы и много болельщиков. На самом деле, именно поэтому я думаю, что играть там было сложнее, чем в АПЛ. Все дело в этой атмосфере".

"Иногда я рассказываю своим друзьям, какой это великий чемпионат: очень конкурентоспособный и атмосферный. Там все по-особенному. Я часто говорю им, что Чемпионшип — одна из лучших лиг в мире. Мне очень понравилось там играть".

В текущем сезоне Рубен Невеш провел за "волков" 43 матча, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста. Вулверхэмптон занимает шестую строчку в АПЛ, набрав в 23 играх 43 очка.

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