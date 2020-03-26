Англия

Football.ua собрал главные вопросы ТОП-4 чемпионатов воедино.

Коронавирус захлестнул Европу, вынудив подавляющее число стран остановить розыгрыш всех футбольных соревнований. УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы, но успеют ли клубы доиграть чемпионаты и еврокубки по-прежнему остается вопросом.

Пока что нет никаких гарантий, что все страны смогут доиграть этот сезон, однако мы верим в лучшее, ведь во многих чемпионат осталось еще множество интриг. Football.ua собрал главные вопросы оставшегося сезона.

1. Ливерпуль побьет рекорд Манчестер Сити?

Подопечные Юргена Клоппа забуксовали перед паузой, которая была вызвана коронавирусом, но по-прежнему имеют огромный отрыв в чемпионате. Пускай мерсисайдцы и вылетели из Лиги чемпионов, а буквально перед этим пропустили Челси дальше в турнирной сетке Кубка Англии, но главная цель "красных", чемпионство, еще достижима. К тому же, показатель набранных очков позволяет замахнуться на рекорд Манчестер Сити.

"Горожане" в том сезоне набрали 107 очков. У Ливерпуля на данный момент 82 балла, а также девять игр в запасе, за которые можно набрать 27 очков. Задача абсолютно не из простых. Чтобы превзойти "горожан" нельзя позволить себе даже минимальную осечку, однако чтобы повторить достижение команды Гвардиолы, можно однажды сыграть вничью.

Однако эти рекорды вряд ли интересуют Клоппа и игроков. Для победы в чемпионате им нужно набрать шесть очков - всего лишь две победы. Всем фанатам Ливерпуля остается надеяться, что чемпионат возобновится, а ситуация позволит провести грандиозное празднование.

2. Кто займет последний лигочемпионский слот в Англии?

На данный момент первая четверка АПЛ выглядит следующим образом: Ливерпуль, Манчестер Сити, Лестер и Челси. Однако "горожане", скорее всего, пропустят следующий розыгрыш самого престижного клубного турнира из-за дисквалификации. По потерянным очкам на пятом месте находится Шеффилд Юнайтед, который сумел удивить в этом сезоне.

Вулверхэмптон, Арсенал и Тоттенхэм тоже не выключаются из борьбы, а потому битва за путевки в Лигу чемпионов обещает быть горячей. Не упускаем того факта, что Челси может растерять очки и оказаться вне заветной зоны. Большим вопросом также остается то, насколько команды будут готовы к оставшейся части сезона.

3. Будет ли наконец-то Лидс в АПЛ?

Лидс — один из крупнейших городов Англии, а клуб имеет сумасшедшую фанатскую базу. На данный момент "павлины" идут на первом месте, имея отрыв от третьей позиции в семь очков. При повышении из Чемпионшипа в АПЛ напрямую попадают две команды, еще четыре сражаются за путевку в высший дивизион в плей-офф.

У Лидса хорошие шансы на повышение в классе, но команды Бьелсы традиционно имеют небольшой спад ближе к концу сезона. Однако пауза из-за коронавируса может дать главному тренеру дополнительное время. Болельщики "павлинов" привыкли, что команда может упустить долгожданную путевку в последний момент, но в этот раз придется очень постараться.

4. Будет ли привычная концовка у чемпионата Германии?

Бундеслига из сезона в сезон похожа на фильм с похожим сюжетом. Кто-то обходит Баварию в середине сезона и кажется, что чемпионство мюнхенцам наконец-то не достанется, но Бавария постоянно нивелирует отставание от соперника и забирает салатницу. Произойдет ли то же самое и в этот раз? Первая часть "сериала" уже позади.

Боруссия Д, Лейпциг и Боруссия М по-прежнему собираются оказывать давление на Баварию. "Быки" показывают отличный футбол, но будут обременены, надеемся, Лигой чемпионов. Боруссии Д стоит надеяться на огненную концовку сезона Эрлинга Холланда и Жейдона Санчо и тогда даже невозможное приблизится к реальности.

5. Соберется ли Герта?

Берлинцы близки к одному из худших результатов по итогам сезона за последние пять лет, но при этом команда потратила больше всех в минувшее трансферное окно. Только вот все новички не смогли показать себя из-за паузы чемпионата Германии. Кшиштоф Пьонтек собирался доказать, что в него зря не верили в Милане, но пока что не суждено.

Отрицательное влияние на результаты команды также оказывает и неразбериха на тренерском посту. Юрген Клинсманн решил покинуть команду, заявив, что не чувствует доверия от игроков. Немец бросил команду в сложный период и рассчитывал на должность в структуре клуба, но ожидаемо ее не получил.

6. Сможет ли Лацио совершить чудо?

Римляне, в целом, уже прыгнули выше головы и могут смело записывать себе сезон в актив. Все ждали, что противостоять Ювентусу в борьбе за чемпионство будет Интер, но подопечные Антонио Конте уже отстают на девять очков, а потому их можно смело списывать со счетов. Что же сможет противопоставить действующему чемпиону Лацио?

Очевидно, что атмосфера в раздевалке римлян до ухода на перерыв была отличная. И именно благодаря правильному настрою добывался положительный результат. Какое будет состояние у "орлов" в оставшейся части сезона — большой вопрос. Но многие футбольные фанаты ждут, что туринцы не смогут расслабиться вплоть до последнего тура.

7. Сможет ли Иммобиле нарушить гегемонию Роналду и Месси?

Последние 10 из 12 Золотых бутс непременно доставались Криштиану Роналду и Лионелю Месси, однако были Луис Суарес и Диего Форлан, которые смогли вклиниться в главное футбольное противостояние последних лет. Близок к подобному достижению и Чиро Иммобиле, который ведет борьбу с Робертом Левандовски.

Нужно также понимать, что успехи нападающего будут напрямую зависеть от уровня игры, который будет показывать Лацио. Хотя, периодически возникало ощущение, что результаты "орлов" очень зависимы от выступлений самого Иммобиле. К тому же, на Чиро могут влиять перипетии из-за трансферных слухов и продления контракта.

8. Сможет ли Аталанта стать самой результативной командой ТОП-4 лиг Европы?

Бергамаски забили 70 голов за 25 туров чемпионата Италии и занимают второе место в рейтинге самых результативных команд. Первую позицию в данном списке удерживает Бавария (73), а следом за Аталантой идут Боруссия Д (68), Манчестер Сити (68) и Ливерпулем (66) с Барселоной (63). Подопечные Гасперини вслед за отличным прошлым сезоном выдают еще один, который войдет в их историю.

Что говорить, если при всем негативом фоне из-за сложившейся ситуации, а Бергамо, кстати, один из самых пострадавших городов Италии, Аталанта забивает четыре мяча на выезде Валенсии. Бергамаски выходят на поле с отличным пониманием того, что будут делать в ближайшие девяносто минут и забивают столько, сколько могут, не останавливаясь. Команда-сказка, которая достойна такого достижения.

9. Кто выиграет главную испанскую гонку?

Барселона рассчитывает получить звание чемпиона, если этот сезон не будет доигран, но надеемся, что этот розыгрыш Ла Лиги получит своего победителя по итогам всех 38 матчей для каждой из команд. Реал на данный момент отстает на два балла, хотя еще недавно лидировал в турнирной таблице. Хочется, чтобы гонка продолжалась.

К тому же, обе команды показывали не лучший футбол в этом сезоне и, возможно, смогут извлечь положительные моменты из возникшей паузы. У каталонцев есть несколько травмированных, которые могут успеть вылечиться к концу сезона, а также оба клуба просто получат отдых для души и тела, который позволит с новыми силами схлестнуться в борьбе за чемпионское звание.

10. Кто выйдет в Лигу чемпионов от Испании?

Барселоне и Реалу будет очень тяжело покинуть два первые места турнирной таблицы за оставшиеся матчи, если сезон будет доигран, однако судьба оставшихся двух путевок находится под вопросом. Севилья, Реал Сосьедад, Хетафе, Атлетико и Валенсия претендуют на первую четверку, а плотность команд в турнирной таблицы усложняет любые прогнозы.

Примечательно, что перечисленные четыре из пяти команд не лучшим образом выступали перед уходом на вынужденный перерыв, теряя очки с завидной регулярностью. Лишь Реал Сосьедад проходил турнирную дистанцию стабильно, благодаря чему смог забраться на четвертую позицию. Надеемся, что все-таки сможем увидеть развязку на футбольном поле, а не в кабинетах.

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