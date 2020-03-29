Англия

Football.ua предположил, что ждет родоначальников футбола в будущем.

Сборная Англии в поединке против Черногории, который стал для них 1000 в истории, выставила самый молодой состав за всю свою историю — 23 года и 255 дней. Гарет Саутгейт быстро перестроил команду и доверяет молодым игрокам. Примечательно, что тот матч против Черногории завершился победой со счетом 7:0. Англичане имеют отличный состав и исполнителей, которые скоро будут готовы представлять национальную сборную.

Английский футбол, однозначно, на подъеме. Football.ua решил пофантазировать и представить, как же будет выглядеть сборная Англии через 10 лет. Будем рассматривать игроков на позиции по схеме 4-3-3.

Вратарская ниша одна из самых неоднозначных в сборной Англии прямо сейчас. Основным голкипером считается Джордан Пикфорд, которому через 10 лет будет 36. Вовсе не проблемный возраст для игрока такого амплуа, а поэтому списывать его счетов вовсе не стоит.

Главным конкурентом голкипера Эвертона видится 23-летний Дин Хендерсон, который защищает ворота Шеффилд Юнайтед в этом сезоне, однако его контракт принадлежит Манчестер Юнайтед. Очень интересно, как повернется его судьба, учитывая, что у манкунианцев есть Давид Де Хеа. Была информация и об интересе со стороны Челси.

Также не стоит забывать и о Аароне Рамсдейле, который получает много игровой практики в Борнмуте в 21 год.

Уже сейчас за позицию правого защитника сборной Англии развернулась нешуточная борьба. Уокер постепенно сдает свои позиции, ведь Аарон Ван-Биссака (22 года) и Трент Александер-Арнольд (21 год) просто "в огне". Видится, что именно эти двое будут соперничать за позицию и через десять лет.

Тем не менее, нужно помнить про Риса Джеймса из Челси, которого Фрэнк Лампард постепенно подводит под игру в стартовом составе. Также внимания достоин правый защитник Норвича Макс Ааронс, о переходе которого в клуб более высокого уровня говорили все прошлое лето.

Из центральных защитников особый интерес привлекают 22-летние Джо Гомес, Фикайо Томори и Аксель Туанзебе. Первый уже давно получает игровую практику в Ливерпуле, Томори же утратил место в старте Челси, Туанзебе тревожат травмы, которые не позволяют ему продолжить прогресс.

Помимо названных игроков, есть также Джапет Танганья (20 лет) из Тоттенхма и Бен Годфри (22), который имеет место в старте Норвича в этом сезоне. Также внимания достоин Харвуд-Беллс (18), который уже успел дебютировать за основную команду Манчестер Сити, но пока что не имеет постоянной игровой практики. У защитника отличная пресса и скоро мы начнем видеть его в АПЛ.

Позиция левого защитника имеет не так много кандидатов, но, кажется, этих двух игроков хватит, чтобы не ломать себе голову много лет. Бен Чилвелл (23) уже несколько лет находится на радарах самых больших клубов Англии, коим постепенно и становится Лестер.

Пока что главным конкурентом защитника "лисов" видится прорыв этого сезона в составе Манчестер Юнайтед — Брэндон Уильямс. 19-летний игрок отлично работает обеими ногами и смело идет в атаку, однако ему все еще необходимо набраться опыта, чтобы стать важным игроком основы клуба и сборной в будущем. 21-летний Лойд Келли провел отличный сезон в Бристоль Сити, но сейчас не играет в Борнмуте из-за травмы, однако списывать его со счетов не стоит.

На позицию опорного полузащитника национальной команды Англии уже прямо сейчас уверенно претендует 21-летний Деклан Райс из Вест Хэма, который, как и многие игроки из списка, скоро должны пойти на повышение. Ближайший конкуренты Райса — Джеймс Гарнер (19 лет) из Манчестер Юнайтед, которого Оле-Гуннар Солскьяер несколько раз подпускал к основному составу.

Полузащитник называют "новым Карриком" и вполне ожидаемо, что уже в следующем сезоне у него будет значительно больше игровой практики. Также привлекает внимание Мэттью Лонгстафф из Ньюкасла, который увенчал свой дебют в АПЛ голом в ворота Манчестер Юнайтед. Кроме того, неплохие надежды в Тоттенхэме подает 19-летний Оливер Скипп.

На оставшиеся две позиции в центре поля у сборной Англии уже сейчас достаточно много молодых игроков, которые с завидным постоянством выходят в стартовых составах своих клубов. Деле Алли (23), Гарри Уинкс (24), Джеймс Мэддисон (23), Мэйсон Маунт (21) и Фил Фоден (19) не нуждаются в представлениях и вполне вероятно, что именно они составят костяк национальной команды в центре поля.

Конечно, Фоден, Мэддисон и Маунт могут сыграть и на фланге, но возраст и опыт должны укрепить позиции этих игроков именно в центре поля. Также есть Том Дэвис (21), который получает доверие от Карло Анчелотти и часто играет в старте, а также Мэттью Уиллок (20) из Арсенала.

Позиция правого вингера при наличии Джейдона Санчо (19 лет) выглядит чуть ли не самой "закрытой" для сборной Англии на многие годы. Тем не менее, травмы, возраст и отличная игра конкурентов способны на многое. Рис Нельсон (20) из Арсенала имеет сумасшедшую скорость, но не столь изобретателен как его визави. 16-летний же Эллиот пока что больше запомнился поведением за пределами поля.

Есть также Грэди Диангана (21), который неплохо показывает себя в Чемпионшипе, а также успел дебютировать в АПЛ в составе Вест Хэма. Практика показывает, что молодые вингеры приличного уровня в английском футболе появляются чуть ли не каждый сезон.

Из нападающих до двадцати пяти лет лучшим в Англии можно смело называть Маркуса Рашфорда, который уже успел стать лидером Манчстер Юнайтед и одной из главных ударных сил. Понятно, что с возрастом резкость и скорость немного пропадут, но Рашфорд будет прогрессировать в плане реализации.

Уже сейчас в сборной Англии рассчитывают на Тамми Абрахама, забивающего за Челси достаточно много голов. Фрэнк Лампард не перестает верить в молодежь и Абрахам очень преуспел за этот сезон. Большие надежды подает и Мэйсон Гринвуд, показывающий отличную реализацию в столь юном возрасте и может стать одним из лучших форвардов мира. За спинами названных исполнителей скромно затесался Риян Брюстер из Ливерпуля, за прогрессом которого тоже стоит понаблюдать.

На позиции левого вингера довольно большой выбор. Безусловно, нужно понимать, что Рахиму Стерлингу сейчас 25 лет и он сможет претендовать на место в составе, однако сохранит ли он свою скорость и резкость — большой вопрос. Серьезные надежды подают Райан Сессеньон, Каллум Хадсон-Одои и Букайо Сака. Конечно, Сака может в будущем играть и слева в обороне. То же самое касается и Сессеньона.

Не стоит забывать и про Анхеля Гомеса из Манчестер Юнайтед, который несколько ранее считался одним из главных талантов своего поколения, но испытывает проблемы с переходом во взрослый футбол в Манчестер Юнайтед.

Также нужно понимать, что в состав сборной Англии будут попадать и игроки, о которых мы узнаем лишь через 7-8 лет, но уже прямо сейчас можно смело говорить, что Англия уродила очень талантливыми футболистами, которые будут прославлять ее много лет.

Выбор редакции:

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.