Англия

Вундеркинд Эшторила заинтересовал английские клубы.

Нападающий Эшторила Чикиньо Оливейра попал в сферу интересов ряда клубов английской Премьер-лиги, в число которых входят Челси и Вест Хэм. Об этом сообщает Record.

По информации источника, "пенсионеры" и "молотобойцы" уже сделали предложения по 20-летнему португальцу, однако, по всей видимости, Челси удалось опередить конкурентов.

Теперь решение за футболистом, который также предпочитает присоединиться к команде Фрэнка Лампарда.

Вашему вниманию подборка успешных действий Чикиньо Оливейры:

В текущем сезоне первенства Португалии Чикиньо провел 8 поединков, в которых отличился одним забитым мячом.

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