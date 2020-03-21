Вундеркинд Эшторила заинтересовал английские клубы.
Чикиньо, ФК Эшторил
21 марта 2020, 21:47
Нападающий Эшторила Чикиньо Оливейра попал в сферу интересов ряда клубов английской Премьер-лиги, в число которых входят Челси и Вест Хэм. Об этом сообщает Record.
По информации источника, "пенсионеры" и "молотобойцы" уже сделали предложения по 20-летнему португальцу, однако, по всей видимости, Челси удалось опередить конкурентов.
Теперь решение за футболистом, который также предпочитает присоединиться к команде Фрэнка Лампарда.
Вашему вниманию подборка успешных действий Чикиньо Оливейры:
В текущем сезоне первенства Португалии Чикиньо провел 8 поединков, в которых отличился одним забитым мячом.
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