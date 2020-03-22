Англия

Полузащитник Астон Виллы Анвар Эль-Гази расстроен из-за отсутствия футбола.

Эль-Гази разочарован, что Премьер-лига приостановлена и до сих пор неизвестно, когда первенство возобновится.

"Странные ощущения. Я понял, что не могу жить без футбола. Не знаю, как передать свои эмоции. Обычно ты встаешь и начинаешь тренироваться, увлеченно готовишься к следующему поединку".

"Сейчас я просыпаюсь и иду бегать, либо что-то делаю в саду. Я не просыпаюсь с мыслью, что мне сегодня что-то предстоит. Это показывает, что футбол – моя жизнь", — приводит слова Анвара Эль-Гази The Independent.

Ранее сообщалось, что сезон в АПЛ может возобновиться 1 июня.

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