Премьер-лига изучает такой вариант событий учитывая коронавирус.
ФОТО: GETTY IMAGES
22 марта 2020, 12:59
Руководство АПЛ по-прежнему изучает все возможные варианты продолжения сезона, сообщает The Telegraph.
По информации источника, существует вариант, что чемпионат возобновится 1 июня, игры пройдут за шесть недель, но без зрителей.
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При таком раскладе следующий сезон начнется 8 августа и позволит клубам избежать финансовой катастрофы.
Напомним, что АПЛ приостановлена как минимум до 30 апреля.
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