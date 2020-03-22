Англия

Премьер-лига изучает такой вариант событий учитывая коронавирус.

Руководство АПЛ по-прежнему изучает все возможные варианты продолжения сезона, сообщает The Telegraph.

По информации источника, существует вариант, что чемпионат возобновится 1 июня, игры пройдут за шесть недель, но без зрителей.

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При таком раскладе следующий сезон начнется 8 августа и позволит клубам избежать финансовой катастрофы.

Напомним, что АПЛ приостановлена как минимум до 30 апреля.

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