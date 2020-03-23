Австрийский защитник может стать конкурентом Александра Зинченко в стане "горожан".
Давид Алаба, Getty Images
23 марта 2020, 10:22
Защитник Баварии Давид Алаба следующим летом может оказаться в английской Премьер-лиге, где в его услугах заинтересовался Манчестер Сити. Об этом сообщает Manchester Evening News.
По информации источника, "горожане" намерены составить конкуренцию в гонке за австрийцем Барселоне, которая планирует в летнее межсезонье усилить левый фланг обороны.
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола считает, что линия защиты в его команде требует серьезных усилений, поэтому он также рассматривает вариант с подписанием Бена Чиллуэла, Рубена Диаша и Калиду Кулибали.
Интересно, что на позиции левого защитника в Манчестер Сити выступает Александр Зинченко, поэтому Давид Алаба может стать конкурентом для украинца.
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