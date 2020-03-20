Германия

Австриец летом может сменить прописку.

Защитник Баварии Давид Алаба раздумывает над тем, чтобы покинуть команду в летнее трансферное окно, утверждает Sport Bild.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 28 поединков в футболке мюнхенцев, отличившись одним голом и двумя ассистами.

По данным источника, вынудить баварцев продать австрийского футболиста может то, что у него остается всего год по действующему контракту, а стороны так и не обсуждали продление сделки.

Ранее сообщалось, что на Алабу претендуют испанские гранды — мадридский Реал и Барселона.