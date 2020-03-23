Англия

В списке Моуриньо находится еще три приоритетных варианта.

По информации Sky Sports, наставник Тоттенхэма Жозе Моуриньо составил для руководства клуба список желаний на трансферном рынке.

Прежде всего португалец намерен сохранить в команде Харри Кейна и Сон Хын Мина.

Что касается приобретений, Моуриньо хочет увидеть в своем составе центрбека Эдера Милитана из мадридского Реала. Его контракт со "сливочными" рассчитан до 2025 года, а рыночная стоимость достигает 40 млн евро. На данный момент футболист является игроком ротации в Мадриде.

Также "шпорам" интересен вингер РБ Лейпциг Марсель Забитцер. Трансферная стоимость 26-летнего австрийца также 40 млн евро, однако контракт с "быками" у футболиста до 2022 года.

В средней линии Моуриньо желает увидеть Джеффри Кондогбия из Валенсии, чья стоимость составляет 28 млн евро. На позицию правого защитника Тоттенхэм попытается приобрести 23-летнего алжирца Юсефа Атала из Ниццы. А на позицию левого фулбека — Джамала Льюиса из Норвич Сити.

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