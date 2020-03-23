Англия

Лишь четыре игрока в истории АПЛ отыграли максимум минут в чемпионских сезонах.

В истории английской Премьер-лиге есть лишь четыре игрока, которые отыграли от свистка до свистка все матчи в сезонах, когда их команда поднимала над головой заветный трофей.

В дебютном сезоне АПЛ-1992/93 таковым стал Гарри Паллистер сыгравший 3780 минут в 42 поединках за МЮ Алекса Фергюсона. "Красные дьяволы" тогда стали восьмикратными чемпионами Англии. За Манчестер Юнайтед Паллистер выступал с 1989-го по 1998-й и выиграл четыре АПЛ, восемь раз Суперкубок Англии, три раза Кубок Англии, дважды Суперкубок УЕФА и по одному разу Кубок английской лиги и Кубок обладателей кубков УЕФА.

Достижение Паллистера долгое время никто не мог повторить вплоть до 2015-го. Капитан Челси Джон Терри стал вторым игроком в истории. В чемпионском для лондонцев сезоне-2014/15 центрбек отыграл 3420 минут в 38 матчах. В период выступлений за первую команду Челси (1999 — 2017) Терри по пять раз выигрывал АПЛ и Кубок Англии, трижды Кубок лиги, дважды Суперкубок Англии и по одному разу Лигу чемпионов и Лигу Европы.

За два следующих сезона в "когорту" к Паллистеру и Терри вошли Уэс Морган и Сезар Аспиликуэта. Вначале Морган вместе с Лестером стал "виновником" одного из величайшего футбольного чуда 2010-х, подняв над головой титул чемпиона Англии с "лисами", отыграв при этом те же 3420 минут в 38 матчах. Для самого Моргана это был первый и, скорее всего, единственный трофей за всю карьеру. Сейчас центрбеку 36 лет.

В следующей кампании чемпионом Англии стал Челси Антонио Конте. О свистка до свистка (3420 минут в 38 матчах) отыграл в "золотой" команде Сезар Аспиликуэта и пока является последним игроком, сумевшим достичь данного показателя. Играя за Челси с 2012 года, Аспиликуэта вместе с "аристократами" по два раза выигрывал АПЛ и Кубок УЕФА, а также по одному разу Кубок Англии и Кубок лиги.

В текущем сезоне (если его удастся доиграть) повторить текущее достижение наилучшие шансы имеет Вирджил Ван Дейк , который отыграл все 2610 минут в 29 матчах АПЛ (игроки других клубов не рассматривались, т.к. нет смысла сомневаться в чемпионстве Ливерпуля). Также 29 матчей у "красных" отыграли Трент-Александр-Арнольд и Роберто Фирмино, однако не в каждом матче они играли все 90 минут.

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