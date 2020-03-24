Англия

Осдонн Эдуар может перебраться на Эмирейтс.

Арсенал всерьез заинтересован в нападающем Селтика Осдонне Эдуаре, сообщает Football.london.

К слову, французский футболист демонстрирует невероятную результативность за шотландскую команду в текущем сезоне, забив 27 голов и отдав девять ассистов в 45 матчах во всех турнирах.

По данным источника, "канониры" находятся в поисках потенциального форварда, так как ожидают уходи из команды Пьера-Эмерика Обамеянга или Александра Ляказетта.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день одним из главных претендентов на габонского футболиста остается Интер.