Англия

Миланский клуб рассматривает возможные варианты замены аргентинцу.

Интер заинтересован в подписания нападающего Арсенала Пьера-Эмерика Обамеянга и форварда Челси Оливье Жиру, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

"Нерадзурри" могут лишиться Лаутаро Мартинеса и попытаются приобрести на его место футболистов лондонских клубов. В приобретении аргентинца заинтересована Барселона.

Интер уже пытался подписать Жиру в январе, но тогда сделка сорвалась. В случае с Обамеянгом миланский клуб хочет воспользоваться его желанием сменить клуб и скорым истечением контракта.

Ранее сообщалось, что в приобретении Обамеянга также заинтересован ПСЖ.

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