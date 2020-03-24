Англия

Тренер рассказал, как команде удалось достичь сенсационного результата.

Бывший тренер Лестер Сити Клаудио Раньери, ныне возглавляющий Сампдорию, вспомнил чемпионский сезон Лестера в 2016-м.

Специалист рассказал о психологических методах, которые он использовал для достижения самого высокого достижения в истории клуба.

"Было важно, чтобы ребята не чувствовали слишком большую ответственность. Я боялся, что они могут оказаться под давлением. Поэтому я хотел ставить маленькие цели. Сначала избежать вылета, затем бороться за Европу, а затем биться за титул. Я делал это до конца, я всегда не хотел драматизировать", — цитирует специалиста Marca.

"Некоторые решения, в итоге, были вознаграждены. Лестер завоевал корону чемпионов Англии. Я очень рад за людей. Я помню письма, которые приходили со всего мира. Были итальянцы, которые ездили в Лестер, даже не имея возможности зайти на стадион. Они приехали для участия в праздничном параде".

Ранее сообщалось, что в чемпионском сезоне Уэс Морган установил занимательное достижение.

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