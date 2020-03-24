Англия

Экс-капитан "канониров" поделился интересными подробностями, которые связаны с его соотечественником.

Бывший полузащитник лондонского Арсенала Сеск Фабрегас, ныне защищающий цвета Монако, рассказал о том, что его экс-партнер по сборной Испании Хаби Алонсо хотел перейти в стан "канониров" в 2009 году.

В конечном итоге трансфер сорвался по каким-то причинам, а Алонсо все-таки покинул Ливерпуль и перешел в мадридский Реал, где стал основным игроком на несколько следующих лет.

"Все лето я разговаривал с Хаби по телефону. Он очень хотел покинуть Ливерпуль и, грубо говоря, умолял всех о трансфере в Арсенал. Я старался изо всех сил поспособствовать его переходу, поскольку он действительно этого хотел".

"Я говорил с руководством клуба и считал, что Алонсо идеально впишется в игру Арсенала. Трансфер был очень близок, но в один момент прогресс переговоров приостановился. Когда футболист хочет стать игроком определенного клуба, то достаточно легко осуществить его переход. Именно такая ситуация была с Алонсо".

"Я помню, что разговаривал с ним весь отпуск. Он спрашивал, что происходит. Я считаю, что срыв трансфера Алонсо — это позор, потому что я думаю, что он был бы отличным дополнением к той команде. Хаби Алонсо был создан для Арсенала", – рассказал Фабрегас в подкасте Arsecast.

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