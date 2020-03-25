Англия

Аргентинец уверен, что его бывший тренер входит в число лучших.

Диего Милито проработал с Жозе Моуриньо только один сезон в Интере – когда "нерадзурри" выиграли требл. О португальце он может сказать только хорошее.

"Жозе феноменален, один из лучших тренеров в истории. Я многому научился у него всего за один год, особенно по части управления группой", — цитирует Диего Football Italia со ссылкой на ESPN.

"У меня есть много анекдотов об одном из лучших сезонов в истории Интера и моей карьере. Их много, но ни один я не могу рассказать публично".

"Что сказал Моуриньо перед финалом Лиги чемпионов? Он был спокоен. В раздевалке было напряжение, но Жозе его успокоил".

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По ходу нынешнего сезона Жозе Моуриньо возглавил Тоттенхэм. С португальцем "шпоры" остались в середине таблицы в АПЛ – на восьмом месте, с отставанием в семь пунктов от четвертой строчки.