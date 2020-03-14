Италия

Football.ua вспоминает легендарный состав "нерадзурри", который выиграл исторический требл.

Минувшее десятилетие Интер вряд ли может записать себе в актив, ведь команда не претендовала всерьез на трофеи и была вынуждена искать выход из затянувшегося кризиса. И лишь с приходом Антонио Конте в этом сезоне миланский клуб смог включиться в чемпионскую гонку. Однако во второй половине нулевых Интер был безоговорочным лидером Серии А, который пять лет подряд становился чемпионом и добивался успеха на европейской арене.

Пришедший на место Роберто Манчини летом 2008-го Жозе Моуриньо не только продолжил победный ход "нерадзурри", но и вывел их на новый уровень. И если в первом сезоне португалец ограничился победами в чемпионате и национальном суперкубке, то сезон-2009/10 стал лучшим в истории клуба, который первым в Италии завоевал требл. Некоторые кадровые усиления и перестановки позволили нынешнему тренеру Тоттенхэма создать сильнейший коллектив в Европе, который невозможно было остановить.

И хоть сезон начался для миланского клуба с поражения в Суперкубке Италии от Лацио (1:2), команда Моуриньо в итоге выиграла пятый кряду титул в Серии А, обойдя Рому, в финале Кубка Италии минимально обыграла все тех же "волков", а в финале Лиги чемпионов одолела Баварию со счетом 2:0.

Football.ua предлагает вспомнить главных действующих лиц той команды и их дальнейший путь в футболе.

Вратари

Жулио Сезар (завершил карьеру) – присоединился к Интеру в 2005-м и на долгие годы стал основным вратарем команды, с которым был связан самый успешный период в новейшей истории клуба. В том сезоне бразилец без замен отыграл все поединки в Серии А и Лиге чемпионов, пропустив всего 42 гола.

Отыграв в составе миланского клуба еще два сезона, в возрасте 32 лет вратарь перешел в английский КПР, где не сумел добиться особых успехов. Затем в карьере голкипера была Бенфика, с которой он среди прочего выиграл три чемпионских титула, а завершал он в родном Фламенго.

Франческо Тольдо (завершил карьеру) – был основным голкипером Интера до прихода Сезара, а затем стал его сменщиком. И хоть после этого он не мог похвастаться большим количеством игрового времени, но записал в свой актив немало трофеев. После этого сезона итальянец повесил перчатки на гвоздь в возрасте 38 лет.

Защитники

Иван Кордоба (завершил карьеру) – к тому моменту колумбийский защитник проводил в Интере уже 11-й сезон. В силу возраста Кордоба выходил уже не в каждом матче, но был регулярным игроком ротации и мог без проблем подстраховать основных центрбеков. В составе миланского клуба колумбиец провел еще два сезона, а после объявил о завершении профессиональной карьеры.

Хавьер Дзанетти (завершил карьеру) – легенда клуба, который с возрастом становился для команды ничуть не менее значимым. В триумфальном для "нерадзурри" сезоне аргентинец, которому уже было 36 лет, оставался лидером как в раздевалке, так и на поле и провел 55 матчей – больше, чем кто-либо в команде.

После окончания карьеры летом 2014-го Дзанетти остался работать в структуре клуба и на данный момент занимает должность вице-президента.

Лусио (завершил карьеру) – защитник присоединился к Интеру перед началом сезона из Баварии и сходу стал основным центрбеком команды и оставался им на протяжении всех трех сезонов в команде.

Летом 2012-го чемпион мира в составе сборной Бразилии присоединился к Ювентусу, но в туринском клубе он не пришелся ко двору. После сезонов в составе Сан-Паулу и Палмейраса, защитник поиграл в индийском Гоа, но даже после этого не повесил бутсы и еще побегал за Гаму и Бразильенсе из низших бразильских дивизионов.

О завершении карьеры 41-летний игрок объявил лишь в январе этого года.

Марко Матерацци (завершил карьеру) – скандальный итальянец, который находился в клубе с 2001 года, уже приближался к завершению карьеры и довольствовался выходами на поле со скамейки в качестве игрока ротации. Этот сезон стал для него предпоследним в составе Интера, но в 2014 году Матерацци принял довольно авантюрное предложение и стал играющим тренером индийского Ченнайина, с которым завоевал чемпионский титул, проведя на поле некоторое количество матчей.

Майкон (без клуба) – перейдя из Монако летом 2006 года, в Интере бразилец превратился в одного из лучших правых защитников мира и был одним из ключевых игроков в команде Моуриньо. За весь сезон Майкон забил 7 голов, став пятым бомбардиром в команде.

В 2012-м защитник присоединился к Манчестер Сити, где провел сезон без особых успехов. "Горожане" отпустили бразильского игрока на правах свободного агента в Рому, где он провел еще три сезона. Казалось, что на этом карьера опытного фулбека завершится, однако спустя год после простоя он подписал контракт с Аваи, а затем в 2019 году возобновил карьеру ради Крисиумы, в которой он выступал в юношеские годы. На данный момент 38-летний игрок находится без клуба, и вряд ли стоит ожидать его возвращения на поле.

Вальтер Самуэль (завершил карьеру) – наиболее частым партнером Лусио в центре обороны был Самуэль, перешедший в клуб в 2005-м после сезона в составе мадридского Реала. В футболке "нерадзурри" аргентинец выступал до 2014 года и провел более 200 матчей.

После ухода из миланского клуба защитник не завершил карьеру и еще два сезона поиграл в швейцарском Базеле.

Кристиан Киву (завершил карьеру) – присоединился к Интеру в 2007 году из Ромы и стал важным игроком для команды, который мог сыграть, как на левом фланге обороны, так и в центре. Полностью отыграл победный финал Лиги чемпионов против Баварии.

Завершил карьеру относительно рано, в 2014 году, после того, как получил серьезную травму и пропустил практически весь сезон. В данный момент работает в качестве эксперта на итальянском телевидении.

Давиде Сантон (Рома) – является воспитанником Интера, но стать важным игроком для клуба ему так и не удалось. После нескольких сезонов в первой команде левый защитник перешел в английский Ньюкасл, а вернулся в клуб в январе 2015-го. Летом 2018-го отправился в Рому вместе с Николо Дзаньоло как часть сделки по трансферу Раджи Наингголана.

Полузащитники

Деян Станкович (завершил карьеру) – сербский хавбек проявил себя в Серии А сначала в Лацио, с которым выиграл чемпионский титул и два еврокубка, а в январе 2004-го присоединился к Интеру, когда у римлян возникли финансовые проблемы. На Сан-Сиро центральный хавбек только вышел на новый уровень, забивая в том числе невероятные голы с центра поля, и добавил в свою копилку еще с десяток трофеев. Завершил выступления на профессиональном уровне футболист по окончании сезона-2012/13.

Рикарду Куарежма (Касимпаша) – футболист, обладающий огромным талантом, но реализовать ему его так и не удалось. В Интере португалец провел два сезона, но чаще выходил на замену и практически не отличался результативными действиями. После ухода из миланского клуба он выступал в Бешикташе, играл в Аль-Ахли, возвращался в Порту, а прошлым летом на правах свободного агента присоединился к Касимпаше.

Уэсли Снейдер (завершил карьеру) – в Интере атакующий хавбек стал настоящей звездой и ключевым игроком для команды, чего ему не удалось сделать в мадридском Реале. В том сезоне голландец, который также пробился в финал чемпионата мира, считался серьезным претендентом на Золотой мяч, но приз в итоге достался Лионелю Месси.

В последующих сезонах в составе миланского клуба Снейдеру нередко мешали травмы, и он отправился в Галатасарай покорять местный чемпионат, когда ему не исполнилось и 30. За пять сезонов в составе "красно-желтых" полузащитник отыграл 175 матчей и забил 46 голов. Доигрывал он в Ницце и катарской Аль-Гарафе.

Тьяго Мотта (завершил карьеру) – в том сезоне был важным игроком центра поля в команде, перейдя из Дженоа. Последующий период натурализованного итальянца на Сан-Сиро были не такими успешными, и в январе 2012-го он перешел в ПСЖ. В Париже опорный полузащитник стал одним из ключевых игроков и помог заложить фундамент для строительства обновленного клуба.

Завершив карьеру в 2018 году, Мотта поработал во главе юношеской команды ПСЖ, а в 2019 году имел неудачный опыт работы с Дженоа.

Сали Мунтари (без клуба) – перешел в Интер в 2008 году из Портсмута в качестве альтернативы Виейра и Камбьяссо, которые часто получали повреждения. Ганский хавбек провел два хороших сезона при Моуриньо, а когда у него наступил спад, он обратился к клубу с запросом на трансфер.

После неудачной аренды в Сандерленде полузащитник перешел в стан злейшего врага "нерадзурри" – Милана, где выступал на протяжении трех сезонов. Далее в карьере 35-летнего хавбека были Аль-Иттихад, Пескара и Депортиво, а этот сезон он начинал в Альбасете, который покинул в конце января.

Патрик Виейра (завершил карьеру) – перебрался в Интер в 2006 году после того, как Ювентус понизили в Серию Б. Находясь уже в солидном возрасте француз регулярно сталкивался с проблемами со здоровьем и ни в одном из трех с половиной сезонов на Сан-Сиро не провел более 30 матчей. На закате карьеры центральный полузащитник еще успел поиграть в Манчестер Сити.

После завершения выступлений Виейра занялся тренерской карьерой и работал во главе Нью-Йорк Сити в МЛС, а в данный момент возглавляет Ниццу, с которой идет в середине турнирной таблицы Лиги 1.

Эстебан Камбьяссо (завершил карьеру) – проявив себя в мадридском Реале, в 2004 году перешел в Интер и на десять лет стал практически незаменимым игроком. Аргентинец провел более 400 матчей в футболке миланского клуба и выиграл с ним 15 трофеев.

На закате карьеры опорник решил поиграть в Лестере, где все же не стал своим, а чемпионство "лисы" завоевали уже после его ухода. Два последних сезона провел в Олимпиакосе, с которым дважды выигрывал национальный титул в Греции.

Мансини (завершил карьеру) – бразилец стал одной из звезд Серии А в Роме, но в Интере проявить себя не сумел, как и во время последующей аренды в Милане. После этого разносторонний полузащитник вернулся в Бразилию, где выступал в составе различных местных команд.

Рене Крхин (Нант) – не смог закрепиться в Интере и довольствовался редкими выходами на поле, хоть клуб его и возвращал после положительного периода в Болонье. Далее словенец выступал в Кордове и Гранаде. В данный момент 29-летний игрок без особых успехов выступает в составе Нанта.

Макдональд Марига (завершил карьеру) – был игроком ротации и подменял основных исполнителей. После ухода из Интера выступал в Сосьедаде, возвращался в Парму, поиграл в Латине из низших итальянских дивизионов, а завершал карьеру в Овьедо.

Нападающие

Самуэль Это'о (завершил карьеру) – пришел перед началом сезона как часть сделки по трансферу Ибрагимовича в Барселону, и каталонский клуб наверняка не раз пожалел, что отпустил его. Моуриньо использовал камерунца не только на позиции центрфорварда, но и ставил его ближе к флангу. Это повлияло на его статистические показатели, но свои 16 голов за сезон он забил. После ухода португальца Это'о и вовсе стал главным бомбардиром команды, забив 37 мячей во всех турнирах.

Практически перед закрытием летнего трансферного окна в 2011 году нападающий, который находился далеко не на спаде, довольно неожиданно перешел в Анжи, где стал самым высокооплачиваемым игроком в мире на тот момент. Далее в его карьере были Челси, Эвертон, Сампдория, вояж в Турцию и переход в Катар, но практически нигде он не задерживался дольше, чем на сезон. Осенью 2019-го в возрасте 38 лет он объявил о завершении карьеры.

Горан Пандев (Дженоа) – легенда (северо)македонского футбола смог закрепиться в Интере со второго раза, когда уже добился успеха в Италии с Лацио. И хоть стабильно основным на Сан-Сиро он не был и не мог похвастаться большой результативностью, но свою роль в успехах команды он сыграл.

После ухода из Интера Пандев отыграл три хороших сезона в Наполи, а после неудачного периода в Галатасарае перебрался в Дженоа, где выступает и по сей день и является одним из главных бомбардиром команды.

Диего Милито (завершил карьеру) – как и Это'о, перебрался в Интер перед началом сезона из Дженоа, причем находился уже в достаточно зрелом возрасте. Однако на Сан-Сиро у аргентинца случилась вторая молодость, что позволило ему записать в свой актив 30 голов. Форвард неоднократно забивал важнейшие голы для "нерадзурри", включая дубль в финале Лиги чемпионов против Баварии.

После ухода из клуба в 2014-м Милито еще два сезона провел в Аргентине в родном Расинге.

Марио Балотелли (Брешия) – скандальный нападающий и близко не смог реализовать весь свой потенциал и те авансы, которые ему выдавали на заре карьеры. Подпускать молодого форварда к первой команде начал еще Роберто Манчини, а при Моуриньо он уже стал регулярно получать игровое время. Балотелли отличался неплохой результативностью и в том сезоне забил 11 голов, став третьим бомбардиром команды после Милито и Это'о.

Летом 2010-го Балотелли последовал вслед за Манчини в Ман Сити, где продолжал забивать, но на новый уровень все же не смог выйти. После ухода из Сити в карьере итальянца был период в Милане, за которым последовали провал в Ливерпуле, возвращение в стан "россонери" и неоднозначный вояж во Францию. Перед началом сезона 29-летний игрок присоединился к Брешии, вернувшейся в Серию А, но и там ему не удается избегать скандалов.

Тренер

Проведя свой успешнейший сезон с Интером и выиграв второй Кубок чемпионов в карьере, Жозе Моуриньо пошел, как казалось, на повышение в мадридский Реал, но показать такие же результаты в столице Испании ему не удалось. За три сезона на Сантьяго Бернабеу португалец выиграл один чемпионский титул, Кубок и Суперкубок Испании, но в последнем сезоне окончательно испортил отношения с командой и руководством.

Далее "особенный" снова оказался в Челси и вернул команде чемпионский титул, но также провалил третий сезон, по ходу которого его уволили. В Манчестер Юнайтед его период работы также вышел неоднозначным. Несмотря на существенные финансовые вливания, Моуриньо не смог выстроить конкурентоспособную команду, а его самым большим достижением стала победа в Лиге Европы. В ноябре прошлого года 57-летний специалист сменил Маурисио Почеттино в Тоттенхэме, однако пока не может похвастаться стабильными выступлениями команды.

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