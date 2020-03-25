Англия

Малик Тиав может сменить клуб в ближайшее трансферное окно.

Защитник молодежной команды Шальке Малик Тиав находится на радаре у Ливерпуля, Манчестер Сити и Арсенала, утверждает Sportsmail.

По информации ВВС, в контракте Тиава прописаны отступные в семь с половиной миллионов евро.

18-летний Тиав уже дебютировал за Шальке, заменив Джонджо Кенни в матче против Хоффенхайма (1:1) седьмого марта.

Возможно, английские клубы попытаются подписать рожденного в Германии финна уже в ближайшее трансферное окно. Сроки трансферного периода еще не определены – ФИФА раздумывает над тем, чтобы оставить окно открытым вплоть до января.