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Федерация раздумывает над тем, как сгладить последствия коронавируса для футбола.

Международная федерация футбольных ассоциаций обсудит с клубами возможность оставить трансферное окно открытым до января, чтобы сохранить движение средств в футболе, утверждает The Telegraph.

Предполагается, что обусловленная коронавирусом пауза скажется на финансовом положении владельцев клубов и самих игроках. Это приведет к уменьшению расходов на трансферы после того, как футбол будет наконец-то завершен.

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Некоторые руководители клубов хотели бы продлить трансферный период, чтобы иметь возможность покупать игроков, когда футбол будет возвращаться на ноги.

Среди игроков, чей трансфер оказался под угрозой — вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо. Ожидалось, что он покинет клуб за сумму около 100 млн евро этим летом, но теперь неизвестно, захочет ли кто-то из клубов выкладывать подобные суммы после кризиса.