Англия

Менеджер "ирисок" пообщался с болельщиком команды.

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти пообщался в болельщиком "ирисок", который находится в самоизоляции из-за вспышки коронавируса.

"Сейчас нет поединков Эвертона, и что же нам делать? Нам следует оставаться дома и расслабиться. Это странно и тяжело, но у меня есть друзья и родственники в Италии, и там намного хуже. Ситуация ужасна. Все в Англии должны беречь себя, чтобы избежать распространения коронавируса".

"Все, что тебе необходимо, ты можешь попросить у клуба. Мы близки к тебе. Ты должен знать, что Эвертон поможет тебе. Береги себя и свою семью, и вместе мы победим вирус", — сказал Анчелотти.

Ранее итальянский специалист заявил, что общество в Британии все еще не осознает всю опасность коронавируса.