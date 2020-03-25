Англия

Итальянец останется в команде на следующий сезон.

Как сообщает Liverpool Echo, руководство Эвертона не планирует отпускать в будущее трансферное окно нападающего команды Мойзе Кина.

По данным источника, ряд итальянских команд готовы арендовать футболиста. Главными претендентами на игрока СМИ называют Болонью, Сампдорию и Рому.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Кин провел на поле 22 поединка, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что менеджер "ирисок" Карло Анчелотти хочет переманить из Наполи в свою команду двоих игроков.