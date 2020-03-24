Итальянский тренер запросил желаемых футболистов у руководства "ирисок".
Карло Анчелотти, getty images
24 марта 2020, 11:38
Карло Анчелотти лишь в этом сезоне покинул Наполи, а потому собирается воспользоваться старыми связями и переманить двух игроков, сообщает Calciomercato.
Итальянский специалист хочет пригласить в Эвертон полузащитника Аллана и защитника Калиду Кулибали.
Однако в борьбе за второго "ирискам" придется выдержать серьезную конкуренцию со стороны Манчестер Юнайтед.
Кроме того, ранее Карло Анчелотти настаивал на том, что Эвертону нужно подписать Чиро Иммобиле.