Англия

Итальянский тренер запросил желаемых футболистов у руководства "ирисок".

Карло Анчелотти лишь в этом сезоне покинул Наполи, а потому собирается воспользоваться старыми связями и переманить двух игроков, сообщает Calciomercato.

Итальянский специалист хочет пригласить в Эвертон полузащитника Аллана и защитника Калиду Кулибали.

Однако в борьбе за второго "ирискам" придется выдержать серьезную конкуренцию со стороны Манчестер Юнайтед.

Кроме того, ранее Карло Анчелотти настаивал на том, что Эвертону нужно подписать Чиро Иммобиле.