Англия

Бельгиец может стать заменой Рикарду Перейры.

Правый защитник Аталанты Тимоти Кастань привлек к себе внимание со стороны Лестер Сити. Об этом сообщает Leicester Mercury.

"Лисы" рассматривают кандидатуру 24-летнего бельгийца, как потенциальную замену Рикарду Перейре, который в виду интереса со стороны топ-клубов может покинуть Кинг Пауэр Стэдиум.

Преимуществом Лестера в переговорах с Кастанем может стать тот факт, что в составе команды есть два соотечественника защитника — Юри Тилеманс и Деннис Прат.

Соглашение Кастаня с Аталантой рассчитано до 2021 года, а его рыночная стоимость составляет 20 млн евро.

На счету Кастаня 2 гола и 2 результативных передачи в 19 матчах за Аталанту в нынешнем сезоне.

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