Бельгиец может стать заменой Рикарду Перейры.
Тимоти Кастань, Getty Images
26 марта 2020, 12:35
Правый защитник Аталанты Тимоти Кастань привлек к себе внимание со стороны Лестер Сити. Об этом сообщает Leicester Mercury.
"Лисы" рассматривают кандидатуру 24-летнего бельгийца, как потенциальную замену Рикарду Перейре, который в виду интереса со стороны топ-клубов может покинуть Кинг Пауэр Стэдиум.
Преимуществом Лестера в переговорах с Кастанем может стать тот факт, что в составе команды есть два соотечественника защитника — Юри Тилеманс и Деннис Прат.
Соглашение Кастаня с Аталантой рассчитано до 2021 года, а его рыночная стоимость составляет 20 млн евро.
На счету Кастаня 2 гола и 2 результативных передачи в 19 матчах за Аталанту в нынешнем сезоне.
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