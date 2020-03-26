Англия

Для достижения круглой отметки форварду понадобилось всего 124 матча.

Алан Ширер является одним из лучших футболистов в истории английского футбола. За национальную сборную Англии форвард провел 63 матча, в которых отметился 30 голами.

При этом Ширер не играл в клубах, которые являлись безоговорочными грандами английского футбола. В его карьере были Ньюкасл, Саутгемптон и Блэкберн Роверс. За всю профессиональную карьеру игрок выиграл лишь один трофей — чемпионат Англии в 1995-м (в составе Блэкберна), который к тому времени уже являлся Премьер-лигой.

Ширер становился лучшим бомбардиром Евро-96 (5 голов), дважды Кубка УЕФА (6 голов в сезоне-2003/04 и 11 голов в сезоне-2004/05) и трижды АПЛ (1994/95 — 34 гола, 1995/96 — 31 гол, 1996/97 — 25 голов).

Также Ширер стал первым футболистом в истории АПЛ, кто сумел достичь отметки в 100 голов. Случилось это 30 декабря 1995-го. Блэкберн обыграл Тоттенхэм (2:1), а Алан забил один гол.

Сотый гол Ширер забил в своем 124-м матче в АПЛ, что является лучшим показателем на сегодняшний день. К примеру, Харри Кейн свой сотый гол в АПЛ забил в 141-м матче и занимает второе место в данном списке. Серхио Агуэро понадобилось 147 матчей, Тьерри Анри — 160, а Яну Райту 173.

Завершил карьеру Ширер в 2006 году. Его последним клубом стал Ньюкасл Юнайтед.

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