Англия

Контракт Райана Фрейзера с "вишнями" истекает предстоящим летом.

Лондонский Арсенал интересуется 24-летним шотландцем Райаном Фрейзером из Борнмута. Об этом информирует Goal.com.

Контракт левого вингера со своим нынешним клубом истекает предстоящим летом, а новое соглашение футболист заключать не желает. "Канониры" имеют возможность подписать футболиста в статусе свободного агента.

За Борнмут Фрейзер выступает с 2013-го, перебравшись из Абердина. В период с 2015-го по 2016-й игрок ездил в аренду в Ипсвич Таун.

В текущем сезоне Фрейзер отыграл 32 матча, отличившись 1 голом и 4 результативными передачами.

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