Англия

Голкипер может вскоре оказаться на Туманном Альбионе.

Как сообщает Calciomercato, Челси настроен в летнее трансферное окно приобрести у Милана голкипера Джанлуиджи Доннарумму.

Известно, что "россонери" могут быть открыты к продаже итальянского футболиста, так как срок действия его контракта завершается в 2021 году, а стороны далеки от заключения новой сделки.

По данным источника, на трансфере нового голкипера настаивает главный тренер "синих" Фрэнк Лампард, который утратил доверие к Кепе Аррисабалаге.

Отмечается, что Челси знает о грядущей конкуренции за Доннарумму, и намерен как можно скорее начать диалог о покупке игрока. Ранее сообщалось, что приобрести вратаря также желает ПСЖ.