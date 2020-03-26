Голкипер может вскоре оказаться на Туманном Альбионе.
Джанлуиджи Доннарумма, getty images
26 марта 2020, 23:43
Как сообщает Calciomercato, Челси настроен в летнее трансферное окно приобрести у Милана голкипера Джанлуиджи Доннарумму.
Известно, что "россонери" могут быть открыты к продаже итальянского футболиста, так как срок действия его контракта завершается в 2021 году, а стороны далеки от заключения новой сделки.
По данным источника, на трансфере нового голкипера настаивает главный тренер "синих" Фрэнк Лампард, который утратил доверие к Кепе Аррисабалаге.
Отмечается, что Челси знает о грядущей конкуренции за Доннарумму, и намерен как можно скорее начать диалог о покупке игрока. Ранее сообщалось, что приобрести вратаря также желает ПСЖ.