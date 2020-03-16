Франция

Голкипер Милана Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру во Франции.

ПСЖ хочет усилить конкуренцию на вратарской позиции, сообщает AS.

По информации источника, французский клуб намерен пригласить Джанлуиджи Доннарумму.

Что касается "россонери", то они хотят сохранить своего футболиста, но сделать это будет сложно – агент Мино Райола требует солидное повышение заработной платы.

Также, если ПСЖ заполучит Джанлуиджи Доннарумму, то клуб продаст Альфонса Ареола в мадридский Реал.

В текущем сезоне 21-летний итальянец провел 24 игры в Серии А и девять раз сохранил ворота "сухими".

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