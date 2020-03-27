Защитник "синих" осудил методы работы некоторых журналистов, которые выдумывают истории в погоне за кликами.
Эмерсон Палмьери, Getty Images
27 марта 2020, 06:40
Итальянские СМИ сообщали, что защитнику Эмерсону Палмьери не нравятся тренировки Фрэнка Лампарда в Челси, однако сам игрок поспешил опровергнуть эту информацию.
"Мир переживает действительно сложный момент, но есть журналисты, которые публикуют фейки, чтобы иметь контент", — написал Эмерсон в Инстаграме.
"Я никогда не говорил подобного и считаю совсем иначе. Важно уважение и правильное отношение к делу. Наслаждайтесь временем со своей семьей".
Медиа приписывали интерес к Эмерсону Ювентусу и Интеру.
Бразилец с итальянским паспортом сыграл в этом сезоне в 18 матчах за Челси, отметившись одним ассистом.