Италия

Защитник Челси Эмерсон Палмьери может перейти в Интер этой зимой.

Интер проявляет интерес к Эмерсону Палмьери, сообщает The Independent.

По информации источника, миланский клуб готов предложить 25 миллионов фунтов Челси за своего футболиста.

Тем не менее, любая сделка невозможна до тех пор, пока "синие" не найдут замену итальянцу бразильского происхождения.

Также интерес к Эмерсону проявляет Ювентус, но фаворитом является Интер.

Напомним, что Эмерсон и главный тренер Интера Антонио Конте знакомы друг другу, будучи в Челси.

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