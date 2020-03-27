Футболисты могут помочь преодолеть финансовый кризис.
Стадион Вест Хэма, getty images
27 марта 2020, 13:37
Футболисты английской Премьер-лиги примут предложение своих клубов отказался от зарплаты на период карантина, связанного со вспышкой коронавируса в Европе, сообщает The Guardian.
Напомним, предварительно поединки в АПЛ приостановлены до 30-го апреля, и клубы всерьез обеспокоены, что их доходы значительно уменьшатся. Ожидается, что вскоре вопрос о зарплатах будет обговорен с Ассоциацией профессиональных футболистов.
По данным источника, представитель одного из клубов сообщил, что английские команды отказались от идеи увольнения персонала, так как их заработная плата не несет основной финансовый груз, в отличие от сумм, которые получают игроки.
Ранее официальное заявление относительно экономии на футболистах опубликовала каталонская Барселона.