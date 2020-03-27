Англия

Немецкий хавбек, похоже, отработает контракт с "канонирами" до конца.

Футбольный агент Эркут Согут, представляющий интересы полузащитника Арсенала Месута Озила, заявил о том, что его клиент не рассматривает вариант со сменой клубной прописки и планирует отработать контракт с "канонирами" до конца.

"Я уже говорил это и повторяю, что Озил действительно счастлив быть игроком Арсенала. У него есть действующий контракт, поэтому ничего не изменилось".

"Мы увидим, что ждет нас в будущем, когда контракт закончится, но пока я ничего не могу сказать", — приводит слова агента Озила Goal.com.

Напомним, соглашение Озила с Арсеналом рассчитано до 30 июня 2021 года. Ранее сам хавбек заявил, что не знает, где может оказаться в будущем.

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