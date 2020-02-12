Месут Озил не знает, как сложится его карьера после завершения контракта с Арсеналом.

"У меня останется год по контракту после этого сезона. Не знаю, что будет дальше, я не вижу будущее".

"Я буду отдавать все силы ради команды, чтобы добиться успехов. Посмотрим, что произойдет в будущем", — приводит слова Месута Озила ESPN.

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Контракт Озила с Арсеналом рассчитан до 30 июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что США будут приоритетным вариантом для Озила, если он решит покинуть Арсенал.

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