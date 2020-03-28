Француз в будущем может перебраться в АПЛ.
Набиль Фекир, getty images
28 марта 2020, 12:25
Полузащитник Бетиса Набиль Фекир попал в сферу интересов лондонского Арсенала, утверждает El Desmarque.
По данным источника, "канониры" видят в хавбеке потенциальную замену Дани Себальосу, аренда которого истекает по завершению сезона. Отмечается, что в клубе нет единого мнения о выкупе контракта Себальоса.
В текущем сезоне Примеры французский футболист провел на поле 22 поединка, в которых сумел забить семь голов и отдать три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Арсенал может столкнуться с серьезной конкуренцией за игрока со стороны мадридского Реала и Милана.