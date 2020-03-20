Италия

Итальянцы хотят видеть француза в своей команде.

Руководство Милана довольно формой полузащитника Бетиса Набиля Фекира, и теперь желает видеть игрока в своей команде, сообщает Calciomercato.

По данным источника, "россонери" готовы сделать стартовое предложение испанцам в размере 40 миллионов евро, выплатив еще порядка 20 миллионов в виде бонусов. Действующий контракт хавбека с "вердибланкос" истекает в 2023 году.

В текущем сезоне Примеры французский футболист провел на поле 22 поединка, в которых сумел забить семь голов и отдать три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Милан может столкнуться с серьезной конкуренцией, так как за Фекиром также охотится Реал.