Полузащитник Ливерпуля может сменить клуб в ближайшее трансферное окно.
Джердан Шакири, Getty Images
29 марта 2020, 14:37
Севилья намерена сделать официальный запрос по Джердану Шакири после того, как Ливерпуль разрешил швейцарцу искать новый клуб, утверждает Football Insider. Также интерес к 28-летнему полузащитнику сборной Швейцарии проявляют Рома и московский ЦСКА.
Ливерпуль оценивает Джердана в 28 млн фунтов. Два года назад "красные" приобрели швейцарца у Сток Сити за 13 млн фунтов, чтобы немного разгрузить вингеров команды Садио Мане и Мохаммеда Салаха.
Контракт Шакири с Ливерпулем рассчитан до лета 2023 года.
В нынешнем сезоне Джердан из-за различных травм, а также уровня конкуренции наиграл всего 256 минут в 10 матчах во всех турнирах за "красных".
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