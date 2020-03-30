Предлагаем вашему вниманию подборку легендарных спасений.
Сократис выбивает мяч с линии ворот, getty images
30 марта 2020, 19:05
Команды АПЛ всегда славились зрелищностью, неуступчивой борьбой и сумасшедшим накалом в каждом поединке.
Однако больше всего кровь застывает в тот момент, когда мяч уже на линии ворот, но соперник выбивает его в последний момент.
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В подборку включены лучшие выносы мяча. В таких моментах редко можно обойтись без системы фиксации гола.
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