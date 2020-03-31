Англия

Предлагаем вашему вниманию подборку самых обидных попаданий в штанги и перекладину.

Учитывая то, с каким напряжением проходит практически каждый поединок в английской Премьер-лиге, каждый гол можно оценивать на вес золота.

И как же обидно, когда мяч, которому уже, кажется, некуда деваться, кроме как в створ ворот, встречает на своей траектории штангу или перекладину!

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В подборку включены моменты, после которых вместо восторженного рева трибун после удара слышится звон мяча о каркас ворот и вздох разочарования болельщиков.

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