Англия

Испанец в скором будущем может переехать на Туманный Альбион.

Руководство Манчестер Юнайтед всерьез рассматривает возможность приобрести полузащитника мадридского Атлетико Сауля Ньигеса, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, "манкунианцы" видят в испанском футболисте потенциальную замену Полю Погба, которым может покинуть команду в будущее межсезонье.

Отмечается, что действующий контракт хавбека истекает в 2026 году, а его сумма отступных доходит до 150 миллионов евро, но Юнайтед намерены договориться о более бюджетном трансфере, учитывая финансовый кризис.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 37 поединков в футболке "рохибланкос", отличившись четырьмя голами.

Ранее сообщалось, что конкуренцию "красным дьяволам" в борьбе за Сауля может составить Манчестер Сити.