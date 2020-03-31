Испанец в скором будущем может переехать на Туманный Альбион.
Сауль Ньигес, getty images
31 марта 2020, 10:26
Руководство Манчестер Юнайтед всерьез рассматривает возможность приобрести полузащитника мадридского Атлетико Сауля Ньигеса, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, "манкунианцы" видят в испанском футболисте потенциальную замену Полю Погба, которым может покинуть команду в будущее межсезонье.
Отмечается, что действующий контракт хавбека истекает в 2026 году, а его сумма отступных доходит до 150 миллионов евро, но Юнайтед намерены договориться о более бюджетном трансфере, учитывая финансовый кризис.
В текущем сезоне 25-летний игрок провел 37 поединков в футболке "рохибланкос", отличившись четырьмя голами.
Ранее сообщалось, что конкуренцию "красным дьяволам" в борьбе за Сауля может составить Манчестер Сити.