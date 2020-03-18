Английские клубы заинтересованы в хавбеке Атлетико.
Сауль Ньигес, Getty Images
18 марта 2020, 14:55
Полузащитник Атлетико Сауль Ньигес попал в сферу интересов Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед, сообщает издание Mundo Deportivo.
Манчестерские клубы намерены укрепить среднюю линию следующим летом и попытаются подписать хавбека "матрасников". Стоимость испанца оценивается в сумму около 150 миллионов евро.
Действующий контракт Сауля с Атлетико рассчитан до июня 2026 года.
В текущем сезоне 25-летний игрок провел 37 поединков в футболке "рохибланкос", отличившись четырьмя голами.
Ранее сообщалось, что Ман Сити также намерен побороться за Хуссема Ауара с Лионом.
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