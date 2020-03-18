Испания

Английские клубы заинтересованы в хавбеке Атлетико.

Полузащитник Атлетико Сауль Ньигес попал в сферу интересов Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед, сообщает издание Mundo Deportivo.

Манчестерские клубы намерены укрепить среднюю линию следующим летом и попытаются подписать хавбека "матрасников". Стоимость испанца оценивается в сумму около 150 миллионов евро.

Действующий контракт Сауля с Атлетико рассчитан до июня 2026 года.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 37 поединков в футболке "рохибланкос", отличившись четырьмя голами.

Ранее сообщалось, что Ман Сити также намерен побороться за Хуссема Ауара с Лионом.

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