Англия

Прошло 25 лет с тех пор, как Эрик Кантона ударил болельщика — теперь бывший президент Манчестер Юнайтед Мартин Эдвардс рассказывает о том, в какой шок это повергло клуб.

Эрик Кантона был лидером Французского иностранного легиона в Премьер-лиге, человеком, который выиграл чемпионство в двух сезонах подряд в Лидсе и Манчестер Юнайтед. На Олд Траффорд он заиграл сразу же, выиграв четыре АПЛ,а также два Кубка Англии за пять лет в клубе под руководством Алекса Фергюсона.

Новая книга, "Король Эрик: портрет человека, который изменил английский футбол", рассказывает о ключевых моментах его карьеры устами очевидцев. В первой выдержке от Mirror Sport – о том, как красная карточка французу за удар защитника Кристал Пэлас Ричарда Шоу вылилась в один из самых безумных эпизодов в истории футбола.

Невиданная шумиха вокруг того, что произошло 25 января 1995 на Селхерст Парк, означала, что у каждого было свое мнение на этот счет. И каждый хотел его выразить.

Ничья 1:1 в южном Лондоне стала, пожалуй, самой обсуждаемой игрой в истории Премьер-лиги.

Вдобавок ко своей красной карточке, Эрику Кантона были предъявлены обвинения в разбое, штраф в 10 тысяч фунтов, а также дисквалификация на девять месяцев.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон не видел инцидент, а вот тогдашний президент Мартин Эдвардс наблюдал все своими глазами.

"Это произошло прямиком перед ложей руководства, — рассказывает Эдвардс. – Как только Эрик завелся с другим игроком, стало понятно, что его удалят. Он шел вдоль боковой линии, а некоторые из нас смотрели на игроков, пытаясь понять, что было сказано".

"Эрик вдруг взорвался и в кунгфуистском прыжке влетел в болельщика. Я думал: "Черт возьми, он вне себя, он сошел с ума". После я зашел в раздевалку, и там была гробовая тишина. Все были ошеломлены. Не думаю, что Алекс ему что-то сказал. Я никогда не видел подобного и не думаю, что кто-то видел. Это было очень необычно".

Менеджер Пэлас Алан Смит, разговаривая с ВВС в 2015 году, рассказывал: "Что меня потрясло – то, что они играли в тот вечер в черном. Все небритые, они выглядели довольно устрашающе. Я думал: "Это будет длинный вечер".

"Я не испытываю особого сострадания к Кантона. Он взрослый парень и получил по заслугам".

Фергюсон отправился спать в два часа ночи, но не мог уснуть и в 5:25 начал пересматривать видео. Он признается, что увиденное было "весьма ужасающе".

Он рассказывает: "Мне так и не удалось добиться объяснения от Эрика. Думаю, там смешались его злость на самого себя из-за удаления, несогласие с предшествовавшим этому бездействием рефери – и все это подтолкнуло его к краю. Уверен, что Эрик до сих пор корит себя за это, но, наверное, он должен был так поступить".

Фергюсону потребовался месяц, чтобы встать на защиту своего игрока, о чем он писал в своем дневнике 21 февраля: "Нас потряс случай с Эриком. Но нельзя оставить характер в раздевалке, он появляется на поле вместе с тобой".

Изначальная позиция сэра Алекса смягчилась, потому что он ощущал, что СМИ устроили игроку публичную порку.

Манчестер Юнайтед отстранил Кантона до конца сезона. Ему сказали прийти на встречу с Фергюсоном на Олд Траффорд, где тот озвучил позицию клуба. Находясь там, Эрик отвел своего сына Рафаэля в клубный магазин, чтобы купить футболку с фамилией Кантона на спине.

Несколько недель спустя, когда Кантона дисквалифицировали на девять месяцев и оштрафовали на 10 тысяч фунтов, Фергюсон сказал, что любой другой игрок получил бы такое наказание, только "если бы переехал собаку Берта Милличипа (президента ФА – прим.).

"Я думаю, комиссия зашла слишком далеко. Нельзя, чтобы во главе такой организации, как ФА, стояли люди, решения которых контролируются прессой".

Одноклубники Кантона выступили в его защиту. В своей первой автобиографии поулзащитник Рой Кин писал: "Моей первой реакцией было: И что? Чертов фейр-плей для Эрика. Я бы мог сделать то же самое. Когда я увидел видео, было понятно, что это мерзкий инцидент".

"Но мое отношение не изменилось. Сердцем я был с ним. Все ребята, в принципе, чувствовали то же самое. Мы не похлопали его по спине, не сказали "молодец", но Эрик был хорошим парнем, и мы не собирались отворачиваться от него".

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