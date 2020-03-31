Англия

Нидерландец ответил на интересующие вопросы своих подписчиков.

Защитник Ливерпуля Вирджил Ван Дейк в своем Twitter предложил подписчикам задать ему интересующие их вопросы различного характера.

- Назови одного из бывших защитников Ливерпуля, на которого ты равнялся?

- Сами Хююпия.

- Нападающий АПЛ, против которого сложнее всего играть?

- Серхио Агуэро.

- Кто был твоим самым тяжелым оппонентом на футбольном поле?

- Таковых много, но, скорее всего, это Лионель Месси.

-Каковы твои чувства, когда становишься первым защитником в истории, кто выиграл награду Игрок года УЕФА?

- Я очень горд этим. Этот момент я не забуду никогда.

- Кто быстрее на 100-метровой гонке: ты, Робертсон, Трент или Гомес?

- Я и Гомес.

- Кто лучший танцор в команде?

- Не знаю, кто лучший, но знаю кто худший — Эндрю Робертсон.

- Какое твое самое большое достижение в футболе?

- Их несколько. Это дебют на профессиональном уровне, дебют за сборную и победа в Лиге чемпионов.

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