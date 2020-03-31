Нидерландец ответил на интересующие вопросы своих подписчиков.
Вирджил Ван Дейк, Getty Images
31 марта 2020, 23:33
Защитник Ливерпуля Вирджил Ван Дейк в своем Twitter предложил подписчикам задать ему интересующие их вопросы различного характера.
- Назови одного из бывших защитников Ливерпуля, на которого ты равнялся?
- Сами Хююпия.
- Нападающий АПЛ, против которого сложнее всего играть?
- Серхио Агуэро.
- Кто был твоим самым тяжелым оппонентом на футбольном поле?
- Таковых много, но, скорее всего, это Лионель Месси.
-Каковы твои чувства, когда становишься первым защитником в истории, кто выиграл награду Игрок года УЕФА?
- Я очень горд этим. Этот момент я не забуду никогда.
- Кто быстрее на 100-метровой гонке: ты, Робертсон, Трент или Гомес?
- Я и Гомес.
- Кто лучший танцор в команде?
- Не знаю, кто лучший, но знаю кто худший — Эндрю Робертсон.
- Какое твое самое большое достижение в футболе?
- Их несколько. Это дебют на профессиональном уровне, дебют за сборную и победа в Лиге чемпионов.
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