Англия

Бразильский менеджер рассказал о лондонском периоде карьеры.

Менеджер Луис Фелипе Сколари, который сейчас находится без работы, рассказал о причинах провала в Челси, в котором он работал с 2008 по 2009 год.

"На тот момент, когда я пришел в Челси, у команды были несколько травмированных футболистов. Также у меня были проблемы с некоторыми игроками команды".

"Травмировался Дрогба. Руководство клуба разрешило поехать ему в Канны и пройти восстановление, но я был против. Я бы тоже хотел посреди сезона отправиться отдохнуть в такое место".

"Когда Дидье вернулся, я попытался подстроить схему таим образом, чтобы Дрогба и Анелька могли играть вместе. Николя была лучшим бомбардиром АПЛ на тот момент. Но дружбы между футболистами не было и Анелька твердо заявил, что будет играть только на позиции центрфорварда".

"Это два важных и великих футболиста. Но ни одни из них не мог бы вернуться назад и помогать команде, когда мы теряем мяч. Это создавало проблемы для меня".

"С Дрогба мы встретились в 2018 году. Мы открыто говорили о той ситуации. Ни у него, ни у Анелька не было злого умысла. Однако я понимаю, что из-за лидеров Челси я упустил один из главных шансов в жизни", — сказал Сколари Yellow and Green Football.

Ранее Дрогба обратился ко всем болельщикам в связи с распространением коронавируса по миру.