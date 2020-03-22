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Легендарный ивуариец обратился к болельщикам с просьбой придерживаться условий карантина.

Бывший нападающий сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба обратился к общественности с просьбой придерживаться мер предосторожности во время пандемии коронавируса.

"Прошу всех серьезно отнестись к проблеме, мы склоны ее недооценивать. Необходимо уважать меры, которые устанавливает государство. Именно мы распространяем вирус и несем ответственность за эту ситуацию.

Регулярно мойте руки, выходите только в случае необходимости и сохраняйте дистанцию минимум в один метр друг от друга", – заявил Дрогба в своем обращении в твиттере.

Tous ensemble contre le Corona virus pic.twitter.com/5B5zTLVvgc — Didier Drogba (@didierdrogba) March 20, 2020

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