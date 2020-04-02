Англия

Англичанин высказался о возможном уходе из Борнмута.

Нападающий Борнмута Каллум Уилсон прокомментировал интерес к нему со стороны английских грандов и оценил свои выступления в этом сезоне.

Ранее в услугах 28-летнего форварда были заинтересованы Челси и Манчестер Юнайтед.

"Конечно, интерес со стороны больших клубов мне льстит. Ходят различные слухи, но я не слежу за новостями. Узнаю о них от своих родных и друзей, и это вдохновляет меня на хорошие выступления.

В прошлом сезоне я выступал на стабильном уровне и старался поддерживать его, несмотря на интерес ко мне. Любой игрок хотел бы прогрессировать и выступать в Лиге чемпионов, на этом основана моя карьера.

Но главная задача на данный момент – помочь Борнмуту сохранить прописку. В этом сезоне я не настолько хорош, чтобы даже думать о переходе. Я держу это в уме и стараюсь быть сосредоточенным", – рассказал Уилсон в интервью Sky Sports.

В текущем сезоне Уилсон провел 32 поединка в футболке "вишен", отличившись девятью голами и одним ассистом.

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