Англия

В настоящее время потенциальные зараженные проходят период самоизоляции.

Борнмут на своем официальном сайте сообщил о том, что сразу у пяти его футболистов обнаружены симптомы коронавируса, однако клуб пока не решился уходить на карантин. Голкипер Артур Боруц и еще четыре игра первой команды в данный момент проходят период самоизоляции.

Отмечается, что это является лишь мерой предосторожности, так как на данном этапе ни один из потенциально зараженных не дал положительный результат на коронавирус.

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Напомним, ранее коронавирусом заболел главный тренер Арсенала Микель Артета, после чего "канониры" ушли на карантин. В Челси болезнь поразила Каллума Хадсона-Одои, а в Лестере у трех игроков были обнаружены симптомы.

Из-за вышеупомянутых случаев Английская футбольная лига приняла решение приостановить все чемпионаты как минимум до четвертого апреля.

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