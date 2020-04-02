Англия

Бельгиец призывает не спешить с возобновлением АПЛ.

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне поделился своим мнением о судьбе нынешнего сезона английской Премьер-лиги.

«Я понятия не имею, когда мы будем играть снова. Мы не играли в течение шести недель. Как правило, вам потребуется подготовка от трех до четырех недель. Если мы немедленно перезапустим чемпионат, то после нескольких игр все получат травмы".

«Я знаю, что это вопрос большого количества денег. Но я думаю, что ожидание решения может вызвать проблемы в следующем сезоне. Например, не будет длинных летних каникул".

"Мне было бы грустно, если бы сезон был бы прерван после такого хорошего года, но если это позволит избежать проблем в следующем сезоне, это должно быть сделано", — цитирует де Брюйне Goal.

Ранее бельгийский футболист заявил, что коронавирус вынудит его продлить футбольную карьеру.